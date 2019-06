Model haalt bijna 2 miljoen Instagram-volgers met streaken CL-finale

Nee, de finale van de Champions League 2019 in Madrid zal niet herinnerd worden vanwege het oogstrelende voetbal. Eén van de meest memorabele momenten bleek achteraf de actie van streaker Kinsey Wolanski. Rond de 20ste minuut sprong de vrouw ineens over de boarding en paradeerde midden op de grasmat in een weinig verhullend badpak langs Liverpool's Virgil van Dijk en Tottenham-sterspeler Christian Eriksen. Hoewel de regie direct weg schakelde en Wolanski snel werd ingerekend door stewards, gingen de beelden van het tafereel meteen de wereld over. Al snel werd bekend dat de streaker het 22-jarige Russische model Kinsey Wolanski is. Zij is de vriendin van de Russisch-Amerikaanse internetmiljonair Vitaly Zdorovetskiy (27) eigenaar van het YouTube-kanaal ‘Vitaly Uncensored’. Dat kanaal mikt op volwassenen en staat vol met seksueel getinte grappen. Het heeft miljoenen fans.

Verdubbeling

Het streaken lijkt uit Zdoroveskiy's koker te komen, want op Wolanski's minuscule pakje waren duidelijk de woorden ‘Vitaly Uncensored’ te lezen. Zelf is Zdorovetskiy bovendien niet vreemd met dergelijke acties: in 2014 rende hij tijdens de finale van het WK in Brazilië het veld op. Als gevolg daarvan heeft hij een wereldwijd stadionverbod aan zijn broek. Dat lijkt zijn vriendin nu ook te wachten te staan.



Maar haar doel is in elk geval geslaagd: al snel explodeerde het aantal volgers van de schaars geklede blondine op Instagram. Stond ze voor de finale op circa 350.000 volgers, enkele uren later was dat aantal ruim verdubbeld. En nog een paar uur later bereikte ze zelfs de mijlpaal van 1 miljoen volgers. De teller staat inmiddels op 1,8 miljoen volgers.