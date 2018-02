Modellen met afgehakte hoofden op de catwalk bij Gucci

Frans dorpje overspoeld door mysterieus ondergoed

18 februari Het anders zo rustige dorpje Poligny is plotsklaps beroemd in Frankrijk. De afgelopen twee weken duiken namelijk in het straatbeeld waslijnen vol met ondergoed op. Slipjes, boxershorts, oma's onderbroeken of pikante strings: het hangt allemaal uit te waaien over straten en pleinen. En niemand lijkt te weten waarom.