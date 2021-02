Mysterieuze blauwe honden in Rusland: ‘Moeten achterhalen hoe dit komt’

Inwoners van Djerzjinsk denken dat een plexiglasfabriek die jarenlang illegaal chemisch afval heeft geloosd de achterliggende reden voor de blauwe vacht van de honden is. Met name de stof kopersulfaat zou de blauwe kleur van de dieren verklaren. ,,Ze moeten een bepaald stofje hebben gevonden en daarin hebben gerold", aldus een woordvoerder. De droge variant van kopersulfaat is wit, maar zodra het in contact komt met water ontstaat pentahydraat, wat blauw is.