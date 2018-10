Mysterieuze vondst in boterham: 13 millimeter lange tand

Een opmerkelijke vondst in de boterham van de Amsterdamse Marie Louise Schipper: een tand van 13 millimeter lang. Marie Louise zit barstensvol vragen en wil de herkomst tot in detail uitzoeken.

Het leek een onschuldige roggekorrel die ze bijna had doorgeslikt. Marie Louise Schipper probeerde het harde stukje eerst nog door te bijten. Dat lukte niet, de vondst in haar lunch bleek keihard. In een mengeling van afschuw en nieuwsgierigheid doemde vooral de vraag op: wat is het? Een tandje misschien?

De schrijfster legde de meetlat ernaast: 13 millimeter lang bleek het. ,,Ik zette de foto op Twitter in de hoop dat iemand mij kon helpen. Een das, een marterachtige, een kat? Een dier dat graag door roggevelden struint en een tandje is verloren? Of is het opzet en heeft iemand het opzettelijk in het beslag gestopt?”

Volledig scherm Het tandje is 13 millimeter lang © Marie Louise Schipper

Schipper, onder meer kookcolumnist bij de Volkskrant, vindt het prachtig hoe mensen mee zoeken in haar speurtocht. ,,Een amateurarcheoloog vroeg zich af of het wel een tand is, en niet een stuk steen. Ik heb het laten bekijken door de dierenarts in de buurt, en die wist het ook niet zeker. Maar goed, die ziet natuurlijk bijna alleen honden en katten.”

Haar zoektocht bracht haar gisteren naar Universiteit Utrecht, waar een afdeling is vol specialisten op het gebied van wilde dieren, en hun tanden en botten. Ze vergeleken gebitjes en tandjes. ,,Daar kwamen we eruit dat het zeker een tandje is van een klein zoogdier, een beest dat vrij oud is geworden", zegt Schipper.

Reconstructie

Uitsluitsel van welk dier de tand is én hoe die in haar lunch terechtkwam, heeft ze nog niet. En voor iemand die van ‘tegeltjes lichten en daarna lekker schoffelen’ haar levenswerk heeft gemaakt, betekent dat dus verder gaan met de reconstructie. ,,De vraag is hoeveel tijd en energie je erin wil stoppen, maar dit hoort natuurlijk niet in eten thuis.‘’

Met een bevriende bioloog gaat Marie Louise nu het mysterie verder ontrafelen. De bakker in Amsterdam-Oost, waar ze het brood kocht, verleent alle medewerking. ,,Ik noem bewust de naam niet, want ik weet niet honderd procent zeker of het tandje misschien in het beleg zat.”

Hoewel ze in eerste instantie ‘een beetje misselijk’ was van de vondst, heeft de nieuwsgierigheid het inmiddels overgenomen. Lachend: ,,Dit is toch een leuke zoektocht?”