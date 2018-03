Nieuwsgierige walvishaai maakt natuurfotograaf wereldberoemd

Indiase dokters verwijderen 'grootste hersentumor ter wereld'

23 februari In India zijn dokters er deze maand in geslaagd een zeer grote tumor op het hoofd van een 31-jarige man te verwijderen. De operatie, die zeven uur duurde, vond plaats in Mumbai. Vooraf was niets naar buiten gebracht over de operatie, omdat de kans groot was dat de complexe ingreep zou mislukken.