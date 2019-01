Ongewapende ‘bankrover’ steelt niets, maar trekt kleren uit en laat zich oppakken

Social media raakt niet uitgespro­ken: scheldt Grover nou in Sesam­straat?

29 december Een clipje van zes seconden heeft flink wat stof doen opwaaien op social media. Een gesprekje tussen Rosita en Grover in Sesamstraat is aanleiding voor de discussie, want neemt de muppet nou het ‘F-woord’ in de mond of niet?