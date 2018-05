Ouders woest als school 'ongepaste' zomerjurk van Lola (3) verbiedt

Sadie Stonehouse was zich de afgelopen week van geen kwaad bewust toen ze haar oogappel op een zeer warme dag een zomerjurkje aantrok. De verbazing was dan ook groot toen Lola's oppas bij het ophalen werd aangesproken op de 'ongepaste' kledingstijl van het meisje. Volgens de school zijn spaghettibandjes niet gepast en moeten de schouderbandjes minimaal vijf centimeter breed zijn. Als Lola haar favoriete jurkje nog eens zou willen dragen, moet ze er een T-shirt onder doen. Moeder Sadie was verbijsterd. Met bandjes van vijf centimeter is een jurkje volgens haar immers bijna een T-shirt. Maar ze vond het vooral moeilijk om aan haar dochter uit te leggen. ,,Dit gaat Lola niet begrijpen'', zei ze tegen CTV News . ,,Straks gaat ze nog twijfelen aan haar lichaam. Ze is veel te jong om zich met zoiets bezig te houden.''

Onschuld

Hoewel de ouders zich niet kunnen vinden in het schoolbeleid, houden ze zich er voortaan wel aan. Toch hopen ze dat de school de regels aanpast. ,,Geen enkel meisje zou moeten hoeven nadenken over hoeveel schouder ze laat zien als ze zich kleedt voor school, of voor wat dan ook'', aldus Sadie. ,,Ongeacht hoe oud ze zijn.'' Haar man Jamie denkt er net zo over. ,,Ze is een kind. Onschuld is onschuld en wij zijn de enigen die haar dat kunnen geven.''



De school laat in een reactie weten zich te moeten houden aan de kledingvoorschriften van een overkoepelende onderwijsorganisatie. Die organisatie zegt op haar beurt dat er helemaal geen kledingregels zijn en dat de peuterschool officieel zelfbesturend is.