Popeye-bodybuilder wil af van met olie gevulde megabiceps

Kirill Tereshin (22), een Russische bodybuilder met biceps die door synthetische olie-injecties minstens zo groot als een voetbal zijn geworden, is in zijn vaderland een geldinzamelingactie begonnen om het spul weer uit zijn armen te kunnen laten halen. Een noodzakelijke operatie, want als dat niet heel snel gebeurt, bestaat de kans dat de ledematen van deze menselijke ‘Popeye’ verlamd raken en in het ergste geval geamputeerd moeten worden.

Eind 2017 waarschuwden artsen de jonge krachtpatser al voor de gevaren van zijn onnatuurlijke ‘spieren’. Ze adviseerden Tereshin de olie (feitelijk een mengsel van olie, alcohol en het verdovingsmiddel lidocaïne) per direct uit zijn biceps te laten zuigen, maar de ijdele Rus deed niets met die suggestie. Reden? Hij kan de ingreep met geen mogelijkheid betalen. Verder wil hij zich niet in zijn vaderland laten behandelen, omdat hij de medici daar niet vertrouwd. Het liefst gaat hij onder het mes in Groot-Brittannië waar het redden van zijn opgezwollen bovenarmen omgerekend ruim 41.000 euro kost.

Volgens Tereshin, zo vertelt hij aan de Britse tabloid The Sun, begon hij met het spuiten van het levensgevaarlijke spul omdat hij onzeker was over zijn uiterlijk. ,,Ik ging, voordat ik in militaire dienst moest, twee jaar naar de sportschool maar de resultaten vielen tegen.” Eenmaal in het leger was hij bang om af te vallen en te worden gepest vanwege zijn tengere gestalte. ,,Om die reden besloot ik de olie zelf te gaan injecteren. Mijn moeder was daar erg ongerust over. Ze raadde het me af. Toch ging ik ermee door. Maar nu ben ik wegens ernstige complicaties toch maar gestopt. Godzijdank weet ik dat die troep kan worden weggehaald. De vraag is alleen wanneer.”

Dubbel gevoel

‘Popeye’ hoopt binnenkort onder het mes te gaan. ,,Mijn armen zijn helemaal rood en beginnen al pijnlijk en deels gevoelloos te worden”, aldus de Rus die op sociale media veel volgers heeft. Bij de foto's die hij deelt, krijgt hij vooral negatieve reacties. Tereshin heeft daar een dubbel gevoel over, want:. ,,Als mensen me op straat zien, willen ze altijd met me op de foto.”

Tereshin heeft zijn bekendheid overigens niet alleen aan zijn megabiceps te danken. Wat ook helpt, is dat hij verloofd is met de Russische blogger Victoria Yakynina, die hij al een aanzoek deed kort nadat hij gedumpt was door zijn toenmalige aanstaande vrouw Olesya Malibu. Zij ging een paar dagen voor de twee zouden trouwen bij hem weg omdat ze twijfelde over hun relatie. Vervolgens schoor Kirill zijn wenkbrauwen af, omdat hij had gehoord dat vrouwen dat aantrekkelijk vinden, een actie waardoor hij Victoria Yakynina leerde kennen. Ook zij dringt er overigens op aan dat Kirill zich laat helpen.