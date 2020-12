Puppy benoemd tot rechercheur na ontsnapping uit bek van alligator

Kat van bijna 16 kilo moet drastisch op dieet: baasje bleef hem maar voeren

18 januari Dit is Bazooka, een lieve kater van 5 jaar oud die je niet snel over het hoofd ziet. Bijna 16 kilo weegt het rossige huisdier. Na het overlijden van zijn, naar verluidt dementerende baasje, kwam het kattenbeest in een asiel terecht. Het vermoeden bestaat dat Bazooka's eigenaar regelmatig vergat dat hij het dier al eten had gegeven, met als gevolg dat zijn bakje nooit leeg was. Niet echt gezond en daarom gaat de gezellige dikkerd nu op dieet.