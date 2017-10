Snelle reactie van piloot voorkomt catastrofe

Het was even schrikken voor passagiers van een lijnvlucht naar Salzburg. Tijdens de landing raakt de vleugel van het vliegtuig bijna de landingsbaan door een hevige zijwind. Door een snelle reactie van de piloot kon erger worden voorkomen. De crew is na de mislukte landing teruggekeerd naar Frankfurt.