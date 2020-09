Sportschool vindt 2,5 meter lange gifslang op haar terrein: ‘Een tuinslang? Nee, een cobra!’

Er zal nog lang worden gesproken over de ‘belevenis’ van woensdagmiddag, denkt Verweij. ,,De technische dienst was buiten aan het werk, aan de achterkant van het gebouw waar geen leden komen. Toen ze daar wat spullen opruimden en een buis weghaalden, zagen ze een slang.”



Verweij werd gebeld. ,,Maar een slang, dat kon niet waar zijn. Een tuinslang, zeker?, vroeg ik. We nemen elkaar wel vaker in de maling. Ik zei: ‘Stuur maar een filmpje door’. Wat ik toen zag: dat was echt wel een serieuze slang.”



Dat dit geen slang was om even in een emmer te stoppen, was snel duidelijk. ,,Je hebt wel slangen in Nederland, maar deze kom je niet tegen hoor", zegt Verweij. ,,We voelden gewoon de spanning met z’n allen.”