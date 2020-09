Thaise tiener in penis gebeten door slang op het toilet

Sport­school vindt 2,5 meter lange gifslang op haar terrein: ‘Een tuinslang? Nee, een cobra!’

9:59 Het was zeker geen tuinslang, die medewerkers van sportschool Pellikaan achter het gebouw hadden aangetroffen. Bedrijfsleider Dennis Verweij liet zich niet in de maling nemen. Maar wat daar werkelijk tussen de rommel lag, was een cobra van 2,5 meter lang.