Theepot voor een prikkie blijkt half miljoen waard

De man, die graag anoniem wil blijven, kocht de theepot in een opwelling op een rommelmarkt. Het stuk servies had geen deksel en was aan het oor duidelijk gelijmd. De koper dacht ook dat het niet veel waard was, maar bracht het voor de zekerheid toch naar expert Clare Durham van veilinghuis Woolley & Wallis Auctioneers.



Die stelde al snel vast dat het porselein niet van Britse afkomst is en besloot verder onderzoek te doen. Uiteindelijk kon ze de pot linken aan John Bartlam, die 250 jaar geleden naar Amerika vertrok om ze daar de kunst van het pottenbakken te leren. Volgens de overlevering was hij verantwoordelijk voor het eerste porselein in de Verenigde Staten en zijn werk was erg gewild. Hij maakte echter niet veel stukken, want hij overleed niet lang na zijn aankomst tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.