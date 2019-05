Tiener steelt ringstaartmaki uit dierentuin Californië omdat hij een huisdier wilde

In de VS is een 19-jarige man voor de rechter verschenen voor het stelen van een 32 jaar oude, met uitsterven bedreigde lemuur uit de dierentuin van Santa Ana (Californië). De man stal het dier vorig jaar juli nadat hij ’s nachts inbrak in de dierentuin. Dat deed hij door een gat te knippen in het verblijf van de lemuren en de kapucijnapen.

Toen dierentuinmedewerkers de volgende ochtend de dieren wilden voeren, ontdekten ze een lege kooi en de kapotgeknipte omheining: alle lemuren en apen waren verdwenen. Nadat alle dieren weer waren gevangen, bleek er nog eentje te missen: dat was Isaak, de oudste ringstaartmaki die in Noord-Amerika in gevangenschap gehouden wordt.

Lees ook Ringstaartmaki ontsnapt uit nieuw verblijf en wordt doodgereden Lees meer

Gelukkig kon de lemuur al gauw getraceerd worden: dezelfde ochtend nog werd het dier aangetroffen in een plastic krat bij het Newport Beach Hotel. Op de krat zat een briefje met de tekst ‘dit behoort toe aan de Santa Ana Zoo, het werd gisteravond meegenomen, breng dit aub naar de politie’.

Geen ventilatiegaatjes

Het is een wonder dat Isaak zijn uitstapje overleefde, want de ontvoerder van het dier, de 19-jarige Aquinas ‘Quinn’ Kasbar, had nagelaten om ventilatiegaatjes in de plastic krat te boren. Tijdens de rechtszaak gaf de tiener toe dat hij het dier als huisdier had willen houden.

De man werd beschuldigd van het onrechtmatig meenemen van een exemplaar van een bedreigde diersoort. Tegen hem werd een jaar gevangenisstraf geëist en een boete van honderdduizend dollar. Op 28 mei zal hij zijn vonnis te horen krijgen.