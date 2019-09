Twitter ontdekt massaal hilarisch verhaal over vermiste vrouw in IJsland

Moeder valt flauw als ‘gecremeer­de’ zoon springle­vend voor haar deur staat

13 september Russische media raken niet uitgepraat over een schokkende zaak die niet zou misstaan in het oeuvre van horrorauteur Stephen King. De 62-jarige Antonina Mikhailovna uit de havenplaats Kronstadt identificeerde in een lijkenhuis het stoffelijk overschot van haar al weken vermiste zoon Konstantin (43). Vier maanden na zijn crematie stond de ex-soldaat echter springlevend voor haar deur. ,,Ik heb me vergist. De dode in het mortuarium leek als twee druppels water op mijn Konstantin.”