Uit auto gezette hond rent kilometers over snelweg om baasje in te halen

De achtervolging is gefilmd met een dashcam in een auto die achter het voertuig reed met daarin de persoon die van de hond af wilde. Het schokkende incident vond plaats in de stad Rostov aan de Don in het zuiden van Rusland. De beelden laten zien dat het keihard rennende dier er bijna in slaagde het voertuig in te halen. De auto remt heel even, maar vervolgens geeft de bestuurder weer een dot gas waardoor de hond toch weer achterop raakt en uiteindelijk stopt.