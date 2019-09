Vrouw krijgt te horen dat ze geen foto’s meer mag posten ‘omdat ze te lelijk is’

De vrouw uit de Amerikaanse staat Illinois lijdt aan het Freeman-Sheldon Syndroom, een aangeboren aandoening die effect heeft op gezicht en ledematen. Typisch zijn de kleine mond – die ademen, slikken en spreken moeilijk kunnen maken –, naar beneden wijzende ooghoeken en samengetrokken vingers en tenen. Invloed op de intelligentie heeft de aandoening meestal niet.



Melissa – een blogster en freelancejournaliste die werkte voor CNN en Cosmopolitan – krijgt regelmatig commentaar op hoe ze eruit ziet, maar dat was nog niets vergeleken met wat ze over zich heen kreeg toen ze eerder deze maand een opiniestuk schreef over president Trump, waarin ze kritiek op de Amerikaanse president uitte. Het resultaat was een gigantische hoeveelheid online bagger en die richtte zich niet op wat ze geschreven had, maar op haar uiterlijk.



Ze werd onder meer ‘dik’ genoemd, ‘lelijk’ en ‘een aardappel met een gezicht’. ,,Dit is een perfect voorbeeld van een landwalvis”, klonk het. En ook: ,,Is die foto echt?”