Vrouw met gigantische derrière zorgt dagelijks voor verkeerschaos

Ongelukken zijn er door haar opvallende verschijning nog niet gebeurd, maar dat is volgens Eudoxie − een beroemdheid in haar vaderland − een kwestie van tijd. Haar leeftijd houdt de jonge vrouw geheim, maar over andere privézaken en haar fysiek is ze meer dan openhartig. Zo geeft de ruim 94 kilo wegende Yao toe dat ze zich absoluut niet schaamt voor haar achterwerk (omvang 160 centimeter) en al even prominente borsten.



,,Ik loop bij voorkeur in superstrakke broeken. Mij zie je nooit in wijde gewaden die mijn omvang camoufleren. Ik ben juist supertrots op mijn rondingen. Iedereen mag ze zien, omdat alles in verhouding is'', vertelt ze op Instagram waar ze bijna 430.000 volgers heeft. ,,Kennelijk zijn er veel mensen die mijn lichaam bewonderen.''



Eudoxie Yao bezweert dat ze nog nooit naar een plastisch chirurg is geweest voor bilimplantaten. ,,Alles is honderd procent natuurlijk. Een aantal familieleden heeft ongeveer dezelfde vormen, maar ik ben de enige die ermee pronkt'', stelt ze in een interview met een Afrikaanse krant. Ze vindt het niet erg dat mensen op hun claxon drukken, als ze haar zien. ,,Daar ben ik zo langzamerhand aan gewend. Het is wel jammer dat bijna niemand iets tegen me durft te zeggen. Ze zijn na een ontmoeting zó in shock dat ze sprakeloos zijn.''