YouTuber ontsnapt aan dood nadat hij hoofd laat 'inmetselen' in magnetron

Vijf brandweermannen zijn gistermiddag een uur bezig geweest met wat wellicht de meest bizarre opdracht uit hun loopbaan was. Ze bevrijdden een Youtuber die zijn hoofd had laten inmetselen in een magnetron. Hij ontsnapte aan de dood.