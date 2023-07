Aantal octrooien per hoofd van de bevolking in Borne hoger dan gemiddeld in Overijssel

Bentelo heeft eigen sprookjes­pad: ‘Wie helpt heksje Hazel met haar kapotte bezemsteel?’

Heksje Hazel doet niets liever dan op haar bezem door het Hagmolenbos in Bentelo vliegen. Maar als de steel plots in tweeën breekt, is het gedaan met de pret. Gelukkig kent de wijze uil een toverrecept waarmee de bezem niet alleen hersteld wordt, maar ook nog eens sneller vliegt dan ooit tevoren. Het vinden van alle ingrediënten is alleen een flinke taak en daarom roept Hazel de hulp in van alle kinderen uit Bentelo en de wijde omgeving.