Accu van bakfiets vliegt in brand in Borne, zwarte rook komt uit garage

Een rit langs de plekken van belang met scheidend wethouder Kotteman: ‘Het paradijs moeten we hier in Borne zelf maken’

BORNE - Een standbeeld of straatnaam? Alsjeblieft zeg. Laat Michel Kotteman maar lekker terugzakken in de anonimiteit. Zoals hij ook zelf in alle rust vertrekt. Na 24 jaar, in twee periodes, wethouder te zijn geweest. „Ik loop een laatste keer het gemeentehuis uit en dan is het afgelopen.”

12 maart