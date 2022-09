Als de weg Zandvoort naar Borne extra lang is

Ervarings­des­kun­di­gen willen af van hun beperkin­gen en zetten eerste stap op weg naar een obstakel­vrij Borne

BORNE - Nee, het is niet binnen een jaar geregeld. Het kost wel een jaartje of 25 voordat mensen met een beperking of chronische ziekte in Borne ‘echt’ helemaal mee kunnen doen. Toch is dat laatste wel het doel van de nieuwe stichting Ervaringsdeskundigen Gehandicapt Borne.

27 augustus