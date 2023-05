Als eerste brandweerkorps in de regio krijgt Borne dit blusvoertuig mét waterkanon

Opsteker voor weifelende iniatiefne­mer: politiek in Tubbergen juicht plan voor duurzaam recreatie­park toe

Een enorme aanwinst voor Vasse. Dat is samengevat de opvatting van een raadsmeerderheid in de gemeente Tubbergen over het plan een ecologisch vakantiepark met maximaal 25 recreatiebungalows aan te leggen in Vasse. Of het daadwerkelijk van de grond komt is nog de vraag.