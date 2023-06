Angelien Groothuis geeft yoga en meditatie in Borne: ‘Het is geen hocuspocus’

Angelien Groothuis is geïnteresseerd in spiritualiteit. Het gevoel dat er meer is tussen hemel en aarde heeft ze als kind al gehad. Later is ze zich daar nog meer in gaan verdiepen. De 58-jarige inwoonster van Borne ging studies volgen en begon een praktijk voor yoga en meditatie.



Achter haar huis staat een studio. „Hier in deze studio wil ik mensen een gevoel van welbevinden geven”, zegt ze. Dat rustgevende gevoel heeft ze nu zelf ook, zegt ze; dankzij yoga en meditatie. Hoe anders was dat ruim twintig jaar geleden. Haar vader was niet lang daarvoor overleden, ze was zwanger en bij haar werk zat ze niet lekker in haar vel. Ze begon te twijfelen. Doorgaan met haar werk in het onderwijs? Of toch een nieuwe weg inslaan?