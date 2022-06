Anti-pesttegel bij de politie in Borne ligt er niet voor niets: ‘Deze tegel zorgt voor meer bewustwording’

met videoBORNE - Pal voor de deur van het trainingscentrum van de politie in Borne is dinsdagmiddag een helblauwe Time-Out-tegel gelegd, hét symbool tegen pesten. Plaatsvervangend districtchef Twente, Roeland Groen is blij dat de tegel er ligt.