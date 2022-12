Auto raakt in de slip bij knooppunt Azelo: linkerrijstrook afgesloten

Gratis kerstdiner voor klanten van Voedsel­bank Midden Twente: ‘Kerstmis zou voor iedereen een feest moeten zijn’

HENGELO - Zo’n 250 volwassenen en 100 kinderen uit Hengelo en Borne genieten op 11 december van een feestelijk viergangendiner in het CT Stork College in Hengelo. Stichting Hét Kerstdiner verzorgt weer een gratis kerstdiner op locatie voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

7 december