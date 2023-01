‘Bak oe ’n ei’ in Hertme en pik gelijk de andere kant van het verhaal over pluimveebedrijven mee

Grote ravage bij snelkraak Juwelier Braakhuis in Delden

DELDEN – Inbrekers hebben in de vroege ochtend van maandag 9 januari toegeslagen bij Juwelier Braakhuis aan de Langestraat in Delden. Met grof geweld werd onder andere de glazen voordeur ingeslagen. Op het moment van de inbraak was niemand in de winkel aanwezig.

