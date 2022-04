Basisscholen Iemnschelf en Prisma in Borne maken van fusie een reis, maar geen race

Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft de Stroom Esch een nieuwe basisschool. De samensmelting van ’t Iemnschelf en Het Prisma is dan een feit. Maar dat betekent niet dat de nieuwe school dan al helemaal ‘af’ is. „In augustus zijn we nog niet de droomschool die we willen worden", zegt directeur Gerben Ottink. „De fusie is een reis en geen race.”