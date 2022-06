Beekparkfestival Borne nu zonder fair, maar met volleybal

BORNE - Het is wel iets meer dan een wijkfeest. Noem het gerust een festival. Dat doen de organisatoren zelf ook. Zaterdag is de tiende editie van het Beekparkfestival. Nu ook met volleybal. Maar zonder de fair met tuinmeubelen en sierkussentjes.

De aanzet werd gegeven door de gemeente. Om de Dag van de Bouw een beetje leuk aan te kleden. En heb je het over bouwen in Borne, heb je het al snel over de Bornsche Maten. Dus zo stonden in het Beekpark in 2012 vooral veel stands van bouworganisaties en makelaars, die graag alle informatie deelden over hoe mooi het wonen op de Bornsche Maten zou worden. Later kwamen daar ook plaatselijke ondernemers bij.

Meer ruimte om te feesten

Die fair is er inmiddels niet meer. „De wijk was destijds nog echt in ontwikkeling. Dat is nu toch een stuk minder het geval. De eerste bewoners wonen er al bijna 15 jaar”, zegt Merijn Tijhuis namens de organisatie. „De informatieverstrekking aan toekomstige bewoners is daardoor niet echt meer nodig. En dat geeft meer ruimte om er een echt feest van te maken.”

Zeskamp nu alleen voor kinderen

Wat de eerste editie al wel had: een zeskamp. Die ontbreekt ook zaterdag, bij de tiende editie niet. Alleen is die tegenwoordig alleen voor kinderen. Liefst 23 teams hebben zich opgegeven. Ze beginnen om 10.30 uur en pakken, na een korte pauze, vanaf 13.30 de strijdbijl weer op.

Doordat er geen fair meer is, is er nu ook ruimte voor een volleybaltoernooi van 14.30 tot 17.00 uur. Verder is er een stormbaan, voldoende gelegenheid om een hapje te eten en is er vanaf 20.00 uur feest in de tent met vooral veel muziek.