Belabberd beleid liet onze boeren bungelen

Oude Kerk in Borne: nu ook voor concerten, kunst en modeshows

BORNE - Het is een prachtig gebouw. Goede akoestiek ook. Met ruimte voor 150 mensen. Zonde dus om de Oude Kerk maar een keer in de week te gebruiken. ‘Vrienden’ van het rijksmonument willen daar verandering in brengen. Te beginnen op zaterdag, met een concert.

2 juni