Nieuwbouw in Gijmink Goor begint volgend voorjaar

De eerste nieuwbouwwoningen in de Goorse ‘asbestwijk’ ‘t Gijmink kunnen komend voorjaar verrijzen. De 70 energieneutrale huizen in project Rozenvelden, te bouwen in vier typen in jaren 30-stijl, kosten minimaal 265.000 euro.