Bij Bornse motorcoureur Joris Lentfert is de rek er nog lang niet uit: ‘Ik ga voor de beste tien’

Zenderen en Hertme aangeslo­ten op glasvezel: ‘De ontwikke­lin­gen staan niet stil’

10 februari De kans is groot dat Zenderen en Hertme dit jaar nog worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Delta Fiber Netwerk, dat in 2016 al samen met Cogas het buitengebied van Borne voorzag van glasvezel, is deze week gestart met een campagne in beide kernen.