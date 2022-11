Blijgevig Borne op de bres voor mensen die tussen wal en schip vallen: ‘Dit is een solidair dorp’

Stortbuien? Ook dan kunnen leerlingen van Wiene hun lessen buiten volgen dankzij nieuw buitenle­slo­kaal

WIENE - Basisschool Wiene heeft waarschijnlijk meest ‘buienradargestuurde’ lesprogramma van Nederland. Want als je aan de leerlingen belooft dat ze iedere dag lessen buiten krijgen, moet je dat ook doen. Weer of geen weer. „Het is voor de leerkrachten soms letterlijk met de mobiel in de hand kijken wanneer het droog is en dan hup, naar buiten.”

27 oktober