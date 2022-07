Blokkade op A1 en A35 bij knooppunt Azelo voorbij: boeren onder politiebegeleiding vertrokken

Het is om 10.00 uur nog rustig bij Bedrijvenpark Twente in Almelo. Op de groots aangekondigde oproep zijn slechts vijf tractoren en een personenauto afgekomen. Die laatste is het voertuig van een gezin uit Dedemsvaart, dat op de oproep is afgekomen en de boeren wil steunen. De boerenzonen lijken ietwat teleurgesteld en staan zelfs op het punt om naar huis te gaan.

Op dat moment komt er echter een grote groep tractoren aangereden. Deze hadden zich verderop verzameld bij XL Businesspark. Rond 10.45 uur rijden ze gezamenlijk de A35 op.

Boze boeren hebben een blokkade gemaakt bij knooppunt Azelo.

Politiemotor rijdt voor de stoet uit

De tractoren zijn vrijwel allemaal voorzien van een omgekeerde Nederlandse vlag. Hiermee willen de boeren laten zien dat ze in nood zijn. De voertuigen zijn geen van allen voorzien van een kenteken. Eén politiemotor rijdt voor de stoet tractoren uit.

Andere agenten hebben de oprit richting Hengelo en Enschede volledig afgesloten voor verkeer. Bij Rijssen wordt het verkeer richting Almelo door de politie van de snelweg gehaald. Het verkeer richting Apeldoorn wordt verzocht om te rijden via Almelo/Zwolle (A35/N35, A28, A50). Het verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden via Enschede (A35, N18/A18, A12). Aan de andere kant van de A35 ontstond in eerste instantie een lange file.

De boeren hebben hun tractoren midden op de snelweg geparkeerd en staan ‘gezellig’ te barbecueën. De vluchtstrook is vrijgehouden, waardoor hulpdiensten hun weg gewoon kunnen vervolgen. De officier van dienst zegt dat er is gekozen om de actie vreedzaam te laten verlopen. Ze gaan niet ingrijpen. Dit zou zorgen voor nog meer wanorde.



Middelvingers én traktatie en sympathie

Om 13.15 uur laten de boeren verkeer dat al uren in de file stond passeren. Dit gebeurt na overleg met de politie. In de file stonden veel ouderen al lange tijd te wachten in de hitte. Ook stond er veevervoer. Het passerende verkeer reageert wisselend. Zo steekt een Zweedse bestuurder duidelijk zichtbaar twee middelvingers op, maar worden de boeren door een Finse vrachtwagenchauffeur getrakteerd op een fles drank.

Ook veel Nederlandse chauffeurs steken een duim op naar de boeren. De vraag is of dit wordt gedaan uit sympathiebetuiging of omdat ze blij zij dat ze hun weg kunnen vervolgen.

De blokkade bij Azelo blijft, verzekert één van de boeren. „Zeker tot 20.00 uur”, klinkt het dan nog. De gemeente Hengelo adviseert weggebruikers niet alleen de A1 en A35, maar ook de secundaire wegen rondom Hengelo te mijden.

Veiligheidsregio: ‘Mensenlevens in gevaar’

Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen maakt zich zorgen over de demonstraties. „Zowel de snelwegen als andere wegen in de regio lopen vast door deze actie. Daardoor worden mensenlevens in gevaar gebracht omdat niet meer kan worden ingestaan voor spoedige hulpverlening door ambulances en brandweer in een groot deel van Twente. Die kunnen geen kant op.”

Boeren vertrekken, snelwegen weer vrij

Het is iets voor 17.00 uur als de gemeente Borne, grondeigenaar van de exacte locatie van de blokkade, meldt dat de boeren zijn vertrokken. Dat gebeurde onder politiebegeleiding. ‘Houd nog wel rekening met files en drukte onderweg’, adviseert de gemeente in een bericht op sociale media.

Ook boze boeren en burgers in Borne

Voor 11.00 uur hadden zich ook enkele boeren en burgers verzameld bij Nijwa Hengelo aan de Vormerij in Borne. Dat is één van de vier locaties die werden genoemd als verzamelpunten (zie afbeelding onder) voor de ‘boer-en-burger-blokkade’. Daarin werd gerept over het vastzetten van de A1. Het werd dus ‘Azelo’, knooppunt van de A1 én de A35.

De politie was ook hier, bij Nijwa Hengelo, aanwezig. Twee agenten vertelden dat hun focus ligt op het voorkomen van onveilige situaties voor overig verkeer. Eén van de twee trekkers die naar het verzamelpunt waren gekomen, is van Harry Hesselink. Hij heeft een paardenpension in Bornsche Maten. „Ik sta hier omdat ik net zo hard gestraft dreig te worden als de grote veeboeren”, zei hij. Zijn grootste angst: „Dat ik mijn grond kwijtraak.”

Hij kan niet altijd zomaar weg bij de zaak. Maar dit protest is voor hem niet zomaar iets. „Dit is een belangrijke zaak. Als je nu niets doet... Het heeft lang genoeg geduurd, we laten als agrariërs niet met ons sollen. De kogel moet een keer door de kerk. Dan maar ‘oorlog’.”

De protestactie van deze donderdag is volgens hem vredelievend bedoeld. „Wij zijn nette boeren. In Frankrijk laten ze niet zo met zich sollen als hier. Wij waren van plan om te gaan barbecueën. En wat er dan nog meer gebeurt?”. Dat zegt hij niet of weet hij niet.

Maar, voegde hij eraan toe, er moet wel wat veranderen in de regelgeving voor de boeren. „En als dat niet goedschiks kan, dan moet het maar op een andere manier.” Een collega-agrariër die zijn naam niet wil noemen, voegde toe: „Als de boeren weg zijn, is er geen vreten en gaat het land kapot.”

Iets voor het middaguur vertrokken de aanwezigen bij Nijwa. Of ze zich aansloten bij het protest op de A35 is niet duidelijk. Nabij de IKEA konden ze de snelweg in ieder geval niet op; de oprit was al afgesloten door politie.

Links: Jessica. Rechts: Miranda Gür.

‘Wappieauto’

Opvallend voertuig bij de trekkers: een personenauto met de opdruk ‘Wappieauto’. Ludiek bedoeld, verklaarden Miranda Gür uit Enschede en de Oldenzaalse Jessica. „Want zo noemen veel mensen ons toch? Wappies?”

Ze waren naar Nijwa Hengelo gekomen omdat ze de boeren steunen. Maar hun eigen protest is breder. „Wij staan hier omdat alles buiten de perken gaat. Corona, stikstof én de regels voor boeren. Er is een grote agenda tot aan 2030 en ik wil niet dat ons land de richting van China opgaat. Wat ik daarmee bedoel? Dat er straks een QR-app is waarbij op basis van wat je uitstoot - want wij mensen zijn CO₂-uitstoters - wordt bepaald wat je wel mag en wat je niet mag. Dat wil ik niet. Ik heb vier kinderen, die gun ik dezelfde jeugd als die ikzelf heb gehad.”

Het duo en de overige inzittenden waren goed gemutst en genoten van het mooie weer. „Wij zijn positieve mensen.” Maar het overheidsbeleid, nee, dat kan volgens hen echt niet zo verder.

De oproep van de boeren om de A1 vandaag te blokkeren.