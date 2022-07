Boek over Oud Borne is er nog niet, maar gemeente bestelt alvast vijftig exemplaren

Martin Tiehatten, die al eerder schreef over de historie van zijn dorp, is al achttien jaar een van de gidsen in Oud Borne. Hij zit dus boordevol verhalen. Om die niet verloren te laten gaan, is hij bezig met het vastleggen van veertig verhalen in een boek. Dat moet medio oktober verschijnen via de Heemkundevereniging Borne.