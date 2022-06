Boekje open over Willy Welles uit Zenderen in mega-faillissement: ‘Hij creëert altijd een onderhandelingspositie’

met video Man in Zenderen komt terug van wandeling met z’n honden en ziet dan dat zijn auto is uitgebrand

ZENDEREN - Een auto is zondagavond volledig uitgebrand in Zenderen. De eigenaar was met zijn twee honden aan het wandelen. Toen hij terugkwam, zag hij dat de brandweer zijn auto aan het blussen was. Het voertuig was niet meer te redden.

