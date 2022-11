Borne aan vooravond ‘grootste verandering’ op verkeersgebied. Dat vraagt om een visie

Spoortunnels bieden kansen

Maar ook aan de spoortunnels in de Oonksweg en de Bornerbroeksestraat wordt gesleuteld. Daarvoor is al geld gereserveerd. ProRail kijkt nu naar de kosten en technische problemen voor de uitvoering. „Ook die bieden volop kansen”, vindt Vermorken. Een nieuwe, breed opgezette visie op het verkeer in en rond Borne moet die kansen en mogelijkheden in kaart brengen.

Meer 30 kilometerwegen

En oplossingen bieden voor knelpunten die nu al bestaan. Zo waren er onlangs diverse vragen uit de gemeenteraad over de verkeerssituaties in Zenderen, de wijk Stroom Esch en de rondweg. In antwoord daarop meldde de gemeente onder meer dat er wordt gekeken naar de uitbreiding van het aantal 30 kilometerwegen in de wijken. „Tegelijkertijd moeten we ook kijken wat we doen met het parkeren in het centrum”, vindt Vermorken. „Houden we de blauwe zone daar op maximaal twee uur parkeren?”