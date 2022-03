Borne begint aan verkiezingsdag met een mooie voorsprong: dit is de tussenstand

Precies 1.692 mensen brachten vervroegd hun stem uit. Dat kon maandag en dinsdag zowel in het gemeentehuis als in wijkgebouw De Letterbak aan de Clematishof. Vorig jaar werden er in totaal 10.589 stemmen uitgebracht. Dat was ruim de helft (58,96 procent) van het aantal mogelijke stemmen. Vandaag kan er nog op dertien stembureaus in Borne, Zenderen en Hertme worden gestemd.

Voorsprong zegt niets over opkomst

Die voorsprong zegt natuurlijk nog niets over de opkomst dit jaar. Hoewel goed weer, en dat is het, over het algemeen daar een positief effect op heeft. De gemeente hoopt aan het einde van de middag een eerste indicatie over de opkomst te hebben.

Burgemeester bezoek stembureaus

Burgemeester Jan Pierik bracht vanmorgen met leden van het Centraal Stembureau onder meer een bezoek aan het stembureau in het kulturhus. Ze werden daar bijgepraat door Sebastiaan Gommer, een cliënt van zorginstelling Aveleijn. „Ook mensen met een beperking dragen zo bij aan de verkiezingen", twitterde de burgemeester enthousiast.

De eerste uitslagen van de verkiezingen worden vanaf 22.00 uur verwacht. Dat gebeurt tijdens een uitslagenbijeenkomst in het gemeentehuis. Rond middernacht moet dan de einduitslag bekend zijn. Maar die is dan nog officieus. Dan is bijvoorbeeld nog niet bekend wie er op voorkeursstemmen in de gemeenteraad komt en hoe eventuele restzetels worden verdeeld. De officiële uitslag wordt pas maandag vastgesteld.

Kan huidige coalitie weer vier jaar door?

Vier jaar geleden werden VVD en GroenLinks/Pvda de winnaars. CDA bleef wel de grootste partij en de toen zittende coalitie met GB90 en Borne-Nu behield, ondanks het verlies van een zetel, een stevige meerderheid. Het zou zo maar kunnen dat de drie ook na vanavond weer vier jaar over Borne kunnen gaan regeren.

Maar dan wel met een paar andere ‘poppetjes’. Wethouder Michel Kotteman (GB90) heeft al aangegeven niet in het nieuwe college te gaan zitten. En Arno Spekschoor (CDA), die het al had overgenomen van Herman Mulder, is per 1 maart gestopt om aan het werk te gaan in het bedrijfsleven.