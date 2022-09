Borne bezuinigt op de bezuinigingen, maar zet controle op scootmobielen wel door

Hardlopen, wandelen, fietsen langs monumenten in Borne, maar vooral naar verhalen luisteren

BORNE - Hardlopend en fietsend langs de monumenten kan al een paar jaar. Vanaf nu is de Open Monumentendag in Borne ook in een rustiger tempo te beleven. Via een aparte wandelroute. „Het is geen ‘oale meuk’, overal zit een verhaal in.”

2 september