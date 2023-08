Borne deelt zorgen over huishoudelijke hulp en haalt Thuisgenoten BTK wellicht uit de wachtkamer

win een vlag Dit is de nieuwe stadsvlag van Enschede en deze mensen kregen de eerste

Hij is wit-rood-wit en in het rood staat het herkenbare logo van Enschede, het hekje. De nieuwe stadsvlag van Enschede. Hij wappert al bij Enschede Promotie, maar ook bij Damsté Advocaten en Elektramat, de shirtsponsor van FC Twente. En dat is geen toeval.