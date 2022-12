Borne en Hertme maken zich op voor kerst, maar er is ook carnaval, voetbal, muziek en boeven in de familie

BORNE - Sinterklaas is weg, hier komt de Kerst. Meest in het oog springt de kerstmarkt in Oud Borne, in combinatie met de opening van de ijsbaan en het officieel onthullen van de wensboom op het Dorsetplein. Maar er is meer te doen de komende dagen.

Een optimale kerstbeleving? Die vind je zaterdag 10 december in Oud Borne, waar na een paar jaar gedwongen pauze de kerstmarkt weer wordt gehouden van 16.00 tot 21.00 uur. Licht is daarbij zoals altijd de verbindende factor. Met deze keer zo'n zeventig kraampjes en diverse koren die zich laten horen. Begonnen wordt om 16.00 uur met fakkeloptocht vanaf de Stefanshof aan de Grotestraat.

IJsbaan en wensboom

Eerder op die zaterdagmiddag, vanaf 13.45 uur, wordt de tijdelijke ijsbaan op het Dorsetplein geopend met onder meer optredens van meidengroep Unity, Kaey en dansschool Cladans.

En dan onthult Wish3 ook nog eens om 16.30 uur de wensboom, eveneens op het Dorsetplein. Met wethouder Martin Velten, weerman en Expedition Robinson-deelnemer Dennis Wilt en medaillewinnaars van de Special Olympics. Kunstenaars van De Ster hebben de boom versierd.

Carnaval en voetbal

Da's ook wat: heb je al heel lang de opkomst van je nieuwe prins gepland, plaatst het Nederlands elftal zich voor de kwartfinale van het wereldkampioenschap op dezelfde avond. Dat weerhoudt de Draejpiepers, de jongerenafdeling van de Doldraejers in Zenderen, er niet van vrijdag 9 december de opkomst van hun hoogheden groot te vieren. Maar er wordt ook samen gekeken naar de voetbalwedstrijd. De feesttent aan de Lidwinaweg is open vanaf 19.30 uur.

Festival met zes bands

Niet een, niet twee, niet drie, maar liefst zes bands spelen er zaterdag 10 december tijdens het festival van het Muziekcafé in het kulturhus aan de Marktstraat. Die bands zijn (in volgorde van optreden): Djazz It Up!, Backroad, Right Side, V-Street, REBORNe en Powerfactory. Elke band speelt drie kwartier, met daarna een kwartier pauze om het podium om te bouwen. Het festival begint om 15.00 uur. Iedereen kan vrij in- en uitlopen.

Boeven in de familie

Boeven in de familie. Dat is niet per se wat je wilt ontdekken, als je in de geschiedenis van je familie duikt. Toch is dat niet voor niets de titel van een lezing die Martijn Spruit zaterdag 10 december in De Stefanshof geeft. Want een voorouder die een bekeuring heeft gehad, of misschien wel vastzat vanwege diefstal van een brood, heeft ook een spoor nagelaten en dat maakt het invullen van een stamboom iets eenvoudiger. Hoe je die sporen gebruikt? Daar gaat het onder meer over tijdens de lezing van informatiespecialist Spruit in de zaal naast de Stephanuskerk aan de Grotestraat. Aanvang: 14.00 uur.

Jingle all the Way

Bigband New Sound Jazz Machine geeft zondagmiddag 11 december haar traditionele Kerstconcert onder de noemer ‘Jingle all the Way!’ Jazz speelt de hoofdrol, verpakt in een humorvol jasje. Het concert in het kulturhus aan de Marktstraat begint om 15.00 uur. Een kaartje kost 12,50 euro.

Winterconcert met strijkers

Strijkersensemble Enjoy verzorgt zondag 11 december een klassiek winterconcert in het Spookhoes bij Openluchttheater Hertme. Het orkest bestaat uit vijftien strijkers van het Oost-Nederlands Symfonieorkest en speelt stukken van Schubert, Grieg, Torelli, Sibelius, Elgar en Corelli. Het concert begint om 15.30 uur. Een kaartje kost 10 euro en is te bestellen bij het openluchttheater.