Borne geeft graven van KNIL-soldaten eeuwigheidswaarde

Borne geeft daarmee met enige vertraging gehoor aan een oproep van de burgemeesters in 2021. Daarin werd gevraagd om erkenning van het leed dat de Molukkers zeventig jaar geleden is aangedaan. Al snel kwam daar de behoefte uit voort om, als teken van eerbetoon en respect, om de graven van KNIL-soldaten te beschermen.

In navolging van Wierden en Almelo

Molukse beroepssoldaten uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) werden in grote aantallen naar Nederland gehaald toen het bestuur over Nederlands-Indië werd beëindigd. Almelo en Wierden, die een grote Molukse gemeenschap hebben, gingen daarom al eerder over tot het beschermen van de graven. Borne heeft nu, op verzoek van nabestaanden, besloten dat voorbeeld te volgen.

Daarbij gaat het om een enkel- en een dubbelgraf op de gemeentelijke begraafplaats. Dat betekent dat de graven blijven bestaan, zo lang de begraafplaats aan de Oude Almelosweg er is. Ook nadat het grafrecht is verlopen. Voor het enkelgraf is dat volgend jaar zo, voor het dubbelgraf in 2026. De kosten voor het onderhoud komen op rekening van de gemeente.

Stenen jaarlijks schoongespoten

TwenteMilieu, die het onderhoud verzorgt, schat dat die neerkomen op zo'n 150 euro per jaar, voor beide graven gezamenlijk. Het onderhoud bestaat uit onder meer het jaarlijks schoonspuiten van de stenen en het opnieuw inkleuren van de belettering. Maar dat is niet vaker dan een keer in de tien jaar. Formeel valt de bescherming buiten de regels van de begraafplaats. Daarom krijgen de nabestaanden binnenkort een schriftelijke verklaring van B en W dat de graven voor ‘eeuwig’ blijven liggen.