Borne geeft groen licht voor overdekte driving range en fietsers en wandelaars nu ook welkom bij golfbaan Weleveld

BORNE - Golfers hoeven straks bij het oefenen van het afslaan op golfbaan Weleveld niet meer in de regen te staan. Door een beetje te schuiven, kan de driving range toch worden overkapt. Tegelijkertijd worden de nieuwe regels voor de horeca op het terrein officieel vastgelegd.

Aanvankelijk leek een overdekte driving range niet mogelijk. Want op de plek voor acht afslagplekken, waar de golfers kunnen oefenen op hun lange slagen, was op het bestemmingsplan geen bouwvlak getekend. De oplossing bleek te liggen in wat te schuiven met de vlakken.

Geen afzwaaiers tegen auto's

Nou was het toch al de bedoeling om de driving range te verplaatsen. Want op de oude afslagplek bestond er het risico dat een afzwaaier tegen een auto op de Albergerweg zou knallen. Is nooit gebeurd. Maar het zou wèl kunnen.

B en W is daarom bereid om de aangekondigde aanpassing van het bestemmingsplan nu definitief te maken. Maar wel onder een paar voorwaarden. Zo mag het oppervlakte van het te verschuiven bouwvak niet groter worden. En de overkapping mag niet meer beslaan dan 180 vierkante meter en niet hoger worden dan 3,5 meter.

Fietsers en wandelaars welkom

Tegelijkertijd lost Borne nu ook de problemen rond de horeca in het clubhuis aan de Bekkingvelderweg definitief op. Gebruik van het clubhuis was alleen voorbehouden aan leden. Bezoekers van buitenaf mochten er niet iets eten of drinken. Reden waarom twee exploitanten van het clubhuis al snel afhaakten.

Nu ligt het beheer bij de Stichting Weleveld Golf zelf. Daarnaast zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet mag. Feestjes en partijen zijn niet toegestaan, maar fietsers en wandelaars mogen er wel een hapje eten.

Dat is nu in het herziende bestemmingsplan vastgelegd. Met daarbij duidelijke restricties voor de grootte van het vloeroppervlak van het restaurant/bistro en het buitenterras. Tot nu toe zijn er geen bezwaren ingediend.