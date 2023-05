Borne heeft er in een klap vijf winkels bij (al is het maar tijdelijk)

Ze hadden Borne al eerder op de radar staan. Maar konden er niet direct een geschikt pand vinden. Dat is de winkel aan de Nijstad, waar ze vanaf zaterdag tijdelijk met Living by ME te vinden zijn, ook niet. Want te klein. Maar het is wel een mooie gelegenheid alvast een beetje de sfeer te proeven. „Kijken of de mensen net zo enthousiast zijn als wij.”

In beeld voor vierde vestiging

Het gaat hard met hun bedrijf. Nog maar vijf jaar geleden begonnen in Borculo, werd in oktober na Haaksbergen in Lochem al de derde vestiging geopend. Daarvoor was ook Borne in beeld. „Maar voor ons concept hebben we toch wel 200 tot 250 vierkante meter winkelvloer nodig. En dat was niet direct te vinden.”