Borne in race voor eerste zorgbuurthuis in Twente, voor wie nog ‘te goed’ is voor het verpleeghuis

Ella komt wennen en maakt zo de cirkel rond voor Duimelot in Zenderen

ZENDEREN - Ella is er. Om een beetje te wennen. Een leuke mijlpaal voor Duimelot. Ella is het dochtertje van Moud Vlaskamp, die bijna dertig jaar geleden het eerste gastkind was van Jeanine Mulder. Die straks ook nog een tweede verblijf in Borne opent.

3 oktober