Borne is beste gemeente van Twente, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit

Compagnie 107 hoopt Slag om Borne te winnen: ‘Rik plukte onze badeend er razendsnel tussenuit’

BORNE - Hoe je winnaar wordt van de vierde editie van de Slag om Borne? Nou, het helpt in elk geval als je vijftien laptops, vier tablets en de mobiele telefoons van alle teamleden bij de hand hebt. Of al die hulpmiddelen ook voldoende waren om team 107 (Borne to be Ready) daadwerkelijk aan de zege te helpen, moet op 24 september blijken.

18 september