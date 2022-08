Borne krijgt met Melbuul’ndagen ‘het perfecte toetje van een topzomer’

Met video Gevluchte Anastasia (28) tekent over oorlog en krijgt relatie met schoonma­ker (49) uit Delden: ‘Alsof ik op een wolk zit’

BORNE - Anastasia Borovenska (28) uit het Oekraïense Kremenchuk exposeert tientallen tekeningen in Borne. In een wc in Azelo ontmoette ze schoonmaker/kunstenaar Mehdi Lievers (49) uit Delden. Ze legden contact met het Kulturhus. ,,Dit is mijn verleden.”

5 augustus