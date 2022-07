Borne krijgt weer college van alleen maar mannen, met Martin, Michael en David

Agendapunt 4.8: benoeming wethouders. Geschatte tijd: 21.50 uur. Zo staat het op de agenda van de gemeenteraad van dinsdagavond. Na onder meer de bespreking van de jaarrekening 2021, de grondexploitaties en de herinrichting van de parkeerplaats aan de Azelosestraat. Dan moet Borne dus zijn nieuwe college krijgen.

Op zoek naar een stem extra

Daarvoor hebben de drie kandidaten wel ieder tien stemmen nodig. VVD, CDA en Borne-Nu zijn samen goed voor negen. Maar de verwachting is dat die tiende stem er wel zal komen. Want als Velten, Vermorken en Geerdink niet worden benoemd, moet het hele formatieproces opnieuw beginnen. En daar zit niemand in Borne op te wachten.

De kans is dus groot dat de 54-jarige Michael (roepnaam Michel) Geerdink vanaf een uurtje of tien dinsdagavond wethouder is van Borne. Dat is voor hem ook wel te hopen, want hij heeft zijn baan bij energiebedrijf NieuweStroom op moeten zeggen. „Maar wel met de afspraak dat ik terug kan komen als het wethouderschap niet doorgaat.”

Puzzelstukjes op hun plek

Geerdink is vanwege zijn werk net weer terug in Borne, waar hij opgroeide. Tot aan de laatste verkiezingen was hij nog raadslid in Dinkelland. En dan nu wethouder in zijn oude, vertrouwde dorp. „Ja, er vielen wat puzzelstukjes op hun plek", zegt hij er zelf van.

Bang om wethouder te worden voor een minderheidscollege in een ernstig verscheurde raad is hij niet. „Het kan niet op de macht. Dat maakt het alleen maar interessanter. De grootste uitdaging is om de pijn in de raad weg te nemen. Naar mijn gevoel gaat dat lukken. Ik sta er super-blanco in. Dat helpt.”

David Vermolken: de VVD-kandidaat voor wethouder in Borne

VVD-kandidaat David Vermolken (36) verruilde onlangs Brabant voor Twente. Hij was onder meer vijf jaar raadslid en drie jaar wethouder in Gilze-Rijen en werkte voor het landelijke partijbureau van de VVD. Vermolken was maandagmiddag niet beschikbaar voor een toelichting.