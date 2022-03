Borne loopt wat opkomst betreft mooi op schema

BORNE - Aan het einde van de middag heeft in Borne al bijna een op de drie stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Borne loopt daarmee netjes op schema om in ieder geval dezelfde opkomst te halen als vier jaar geleden. Dat was toen op een haar na zestig procent.

Als iedereen die mag ook werkelijk gaat stemmen in Borne, krijgen de stemmenstellers het woensdagavond nog druk. Dan moeten er in totaal 18.965 stembiljetten worden beoordeeld. Of ze juist zijn ingevuld. Er bijvoorbeeld niet stiekem twee vakjes zijn rood gekleurd. Maar vooral van wie het vakje rood is gemaakt en voor welke partij die persoon in de gemeenteraad hoopt te komen.

Gelukje: het begin was er al

Gelukje voor de stemmentellers: ze konden al om negen uur vanmorgen beginnen aan de 1.692 stemmen die al maandag en dinsdag zijn uitgebracht. Daar komt bij: een opkomstscore van honderd procent wordt nooit gehaald. Vier jaar geleden, bij de laatste verkiezingen, was dat 58,96 procent.

Goede kans dat dat percentage dit jaar op z'n minst wordt geëvenaard. Ruim vijf uur voordat de stemlokalen om negen uur vanavond sluiten, was dertig procent van het aantal stemmen al binnen. Dat was 2018 om ’s middags om vijf uur, zo'n anderhalf uur later, 35 procent.

Gemeentehuis blijft populair

Het meest werd er, zoals wel vaker, gestemd in het gemeentehuis. Daar waren aan het eind van de middag 599 stemmen binnen. Van de dertien stembureaus was het het rustigst in de wijk Letterveld. In kerkgebouw De Fontein aan de Twijnerstraat was rond half vier 112 keer gestemd.

Vanaf 21.30 uur wordt de uitslag per stembureau bekendgemaakt in de raadszaal van het gemeentehuis. Die bijeenkomst is openbaar en is ook online live te volgen. De verwachting is dat het tellen rond 24.00 uur gereed is.