Borne Schoon: het dorp wordt er fraaier van

Wim Geul is de initiatiefnemer van Borne Schoon. Zo'n twaalf jaar geleden is de opschoondag voor het eerst gehouden. Het is dankbaar werk, vuil oprapen in je eigen straat of wijk. Je komt in contact met andere betrokken dorpsbewoners, het is goed voor je gezondheid en het dorp wordt er fraaier van.

‘We willen het weten’

Vorig jaar is in totaal zeven kubieke rotzooi opgehaald. In het verleden is het volgens Geul wel eens meer geweest. „Maar dit is wat we de laatste jaren gemiddeld ophalen. Het publiek is ook veranderd. Jongere mensen hebben er over het algemeen nu toch wat meer aandacht voor.”